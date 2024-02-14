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ПОЛІТИКА

Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів

14 лютого 2024, 15:15
Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів
Фото: з вільних джерел
За словами міністерки, для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних 2 мільярдів євро для України.

Коаліція безпілотників тепер має ще одного учасника — Нідерланди. Країна стала пʼятою, яка долучилася до обʼєднання.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен.

Обіцянка Нідерландів є доповненням до анонсованих винищувачів F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які країна вже надає українській стороні.

За словами міністерки, для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних 2 мільярдів євро для України.

"Ми, звичайно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції з розробки безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні", – сказала Оллонгрен.

Вона додала, що саме створена коаліція "зможе реагувати на нові запити України, оскільки вони бачать, як розвивається боротьба на фронті".

"І я думаю, що в цьому і буде сила цієї коаліції, в тому, що вона зможе забезпечити в дуже короткі терміни те, що їм потрібно", – зазначила глава Міноборони.

У листопаді на "Рамштайні" створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. До неї увійшли 20 країн. А перед цим Україна, Естонія і Люксембург запустили ІТ-коаліцію. Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.

НідерландивійнадрониУкраїна

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