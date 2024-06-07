Нідерланди, Швеція та Данія виготовлять для ЗСУ 230 бронемашин CV90

Скільки часу займе виробництво і постачання, поки не відомо.

Нідерланди разом зі Швецією та Данією вироблятимуть шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV90) для потреб України.

Про це повідомляє BBC.

Для цього Нідерланди і Данія створять спеціальний фонд, до якого внесуть 400 млн євро.

Поки що планується виробити 230 машин. Більшу частину в Нідерландах - 180 одиниць.

При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.

"Європейські виробничі потужності мають бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили мають бути готові до бою", - заявив глава Міноборони країни Кайсу Оллонгрен.