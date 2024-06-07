Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нідерланди, Швеція та Данія виготовлять для ЗСУ 230 бронемашин CV90

07 червня 2024, 21:07
Нідерланди, Швеція та Данія виготовлять для ЗСУ 230 бронемашин CV90
Бронеавтомобіль "Варта". Фото: 24 Канал
Скільки часу займе виробництво і постачання, поки не відомо.

Нідерланди разом зі Швецією та Данією вироблятимуть шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV90) для потреб України.

Про це повідомляє BBC.

Для цього Нідерланди і Данія створять спеціальний фонд, до якого внесуть 400 млн євро.

Поки що планується виробити 230 машин. Більшу частину в Нідерландах - 180 одиниць.

При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.

"Європейські виробничі потужності мають бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили мають бути готові до бою", - заявив глава Міноборони країни Кайсу Оллонгрен.

війна в Україніросія окупантибронемашинипідтримка України

Останні матеріали

Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється