Нідерланди, Швеція та Данія виготовлять для ЗСУ 230 бронемашин CV90
Нідерланди разом зі Швецією та Данією вироблятимуть шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV90) для потреб України.
Про це повідомляє BBC.
Для цього Нідерланди і Данія створять спеціальний фонд, до якого внесуть 400 млн євро.
Поки що планується виробити 230 машин. Більшу частину в Нідерландах - 180 одиниць.
При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.
"Європейські виробничі потужності мають бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили мають бути готові до бою", - заявив глава Міноборони країни Кайсу Оллонгрен.