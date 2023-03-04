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ПОЛІТИКА

Нідерланди створять реєстр військових злочинів росії

04 березня 2023, 18:01
Нідерланди створять реєстр військових злочинів росії
Фото: з вільних джерел
Столиці Нідерландів та України створять реєстр військових злочинів рф, скоєних проти України.

Амстердам спільно з Києвом створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію росії проти України.

Також буде створено реєстр злочинів. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на спільному брифінгу з главами МЗС України Дмитром Кулебою та Естонії Урмасом Рейнсалу.

Пише Укрінформ.

"Сьогодні ми говорили про відповідальність, без якої не може бути довготривалого миру. росія має нести відповідальність за все, що вона скоїла на українській землі. Усі військові злочини оф, злочини проти людяності мають бути покарані. Нідерланди підтримують усі ці зусилля", - сказав нідерландський політик.

 Нідерланди підтримуватимуть Україну у боротьбі за свободу та мир так довго, скільки це потрібно, як і в питанні постачання зброї, гуманітарної допомоги, так і у відновленні та покаранні рф за злочини, заявив Вопке Хукстра.

"Разом з партнерами ми розслідуватимемо всі скоєні злочини, особливо викрадення українських дітей. У Нідерландах діятиме Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України. У Нідерландах разом з Україною ми створюватимемо реєстр злочинів, скоєних проти України. Сьогодні відбудеться зустріч груп діалогу", - зазначив нідерландський міністр.

Також за словами Хукстра, буде забезпечено вирішальну роль України у цьому процесі та верховенство права навіть в умовах війни.

РосіяНідерландивійнавійськові злочиниреєстр

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