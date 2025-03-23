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ПОЛІТИКА

Нідерланди та Британія обговорили подальшу підтримку України

23 березня 2025, 17:01
Нідерланди та Британія обговорили подальшу підтримку України
Дік Схооф повідомив, що щойно мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України.

Прем’єр-міністри Нідерландів та Британії провели телефонну розмову стосовно подальшої підтримки України та планів, що обговорюються у межах "коаліції рішучих".

Про це у своєму X  заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Дік Схооф повідомив, що щойно мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України і про наміри, висловлені "коаліцією рішучих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови для сталого миру в Україні.

"Зустріч військових планувальників минулого тижня була важливим кроком. Ще одним таким є майбутня зустріч в Парижі у четвер на запрошення президента Макрона. Подякував прем’єру Стармеру за його лідерську роль в останні тижні. Ми працюємо не лише над безпекою України, але і Європи – а відтак і Нідерландів", – зазначив він. 

Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон обмірковує можливість створення місії під керівництвом ООН для запобігання новому нападу рф на Україну у разі можливої мирної угоди. Це розглядається як альтернатива введенню європейських війск.

НідерландивійнаБританіяпідтримка України

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