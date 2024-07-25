Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Leopard 2

Така техніка значно покращить можливості ЗСУ на полі бою.

14 танків Leopard 2A4, які придбали Нідерланди та Данія для України, буде відправлено вже цього літа. Техніка перебувала на ремонті та випробуванні останніми місяцями.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що ці танки відремонтувала німецька оборонна компанія Rheinmetall. Тепер ЗСУ можуть використовувати їх для боротьби з окупантами. Наразі 2 танки проходять ще деякі перевірки, а інші 12 вже є готовими до відправки.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", - вважає Брекельманс.