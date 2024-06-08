Нідерланди та Данія виділять €400 мільйонів на виробництво БМП CV90 для ЗСУ

В основному БМП для України будуть вироблятися в Нідерландах.

Нідерланди та Данія внесуть €400 мільйонів до шведського фонду для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України.

Про це повідомив уряд Нідерландів.

В основному БМП для України будуть вироблятися в Нідерландах. NOS зазначає, що мова про 180 із загальних 230 машин.

В уряді також додали, що у Німеччині запускається європейська лінія збирання ракет системи ППО Patriot, частково завдяки попиту Нідерландів.

Крім того, Міноборони країни інвестує €54 мільйони в промисловість для розробки безпілотників для власних збройних сил.

"Інвестиції необхідні, оскільки безпекова ситуація в Європі погіршилася через вторгнення росії в Україну. Водночас розширення виробництва та постачання військового обладнання та боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно, і Європа має стати менш залежною", — йдеться в повідомленні.