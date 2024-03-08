Нідерланди відправлять фрегат ППО для захисту цивільних суден у Червоному морі

Судно почне виконувати операції наприкінці березня.

Нідерланди відправлять фрегат протиповітряної оборони HNLMS Tromp з військовими на борту для захисту цивільних суден у Червоному морі від ударів хуситів.

Про це пише видання NOS з посиланням на джерела.

Рада міністрів офіційно ухвалить це рішення вже сьогодні.

“Акцент буде зроблений на захист кораблів через відбиття атак з повітря”, − зазначено у матеріалі.

Судно, екіпаж якого налічує 200 осіб, розпочне операції у Червоному морі до кінця березня і повернеться додому у вересні.

Фрегат діятиме у складі міжнародної операції “Prosperity Guardian”, якою керують США і сприятиме місії ЄС “Aspides”.