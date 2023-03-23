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Нідерланди відправлять інструкторів для навчання українських бійців у Німеччині

23 березня 2023, 11:40
Нідерланди відправлять інструкторів для навчання українських бійців у Німеччині
Фото: wartime.org.ua
60 інструкторів навчатимуть українських військових у Німеччині.
Нідерланди відправлять до Німеччини ще 60 інструкторів для навчання українських військових.

Про це у Твіттері написала Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"Нідерланди відправляють до Німеччини ще 60 військових для тренування українських військових. Цей внесок є доповненням до 230 військовослужбовців, яких Міністерство оборони нещодавно надало для участі в навчальній місії ЄС", - йдеться у повідомленні.

Глава Міноборони Нідерландів зазначила, що цього року разом із європейськими колегами сприятимуть підготовці загалом 30 000 українських військових.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому стало відомо, що цього року Нідерланди відправлять до Німеччини ще 230 військових для навчання українських бійців.

Перші тридцять нідерландських військових мають бути відправлені у квітні та травні на чотири тижні. Інші двісті в серпні та вересні протягом шести тижнів.

Крім того, нідерландські військовослужбовці протягом року залишаються залученими до навчання українців у Великій Британії.

 

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