Нідерланди виділять €260 млн на боєприпаси Україні

Уряд Нідерландів виділить €260 млн на закупівлю 155 мм артилерійських боєприпасів в рамках спільної закупівлі.

Про це повідомляє нідерландське Міноборони.

Мова йде про спільну закупівлю для України країнами Європейськьго Союзу, про які домовились в березні цього року.

"Військова підтримка України, розширення виробничих потужностей та нові оборонні проєкти. Про це, зокрема, говорили у Брюсселі міністри оборони ЄС. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що Нідерланди виділяють 260 млн євро на спільну закупівлю боєприпасів для України", - написано на сайті МО.

Наразі багато українських військових проходить підготовку в рамках навчальної місії ЄС.

На кінець травня буде підготовлено більше як 15 тисяч українських військових, з яких частина навчалася в Нідерландах.

Також під час зустрічі міністри оборони обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, що передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Це вкрай необхідно для продовження військової підтримки України та поповнення її власних запасів.