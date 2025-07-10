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Нідерланди виділять €300 млн на відновлення та економічне зміцнення України

10 липня 2025, 12:13
Нідерланди виділять €300 млн на відновлення та економічне зміцнення України
Фото: з вільних джерел
Кошти розподілять на енергетичну інфраструктуру та водопостачання.

Уряд Нідерландів пообіцяв надати 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп написав в соцмережі X (Twitter).

"росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом 3,5 року вона намагається знищити українське суспільство та економіку. Сьогодні я оголосив про виділення 300 мільйонів євро від імені Нідерландів на реконструкцію та економічне відновлення у 2025 та 2026 роках", - йдеться в пості.

Міністр сказав, що оголосив про цю підтримку на Конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Дік Схооф.

Також він додав, що 52 мільйони євро зарезервовано на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, 4 мільйони євро – на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Крім того, уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та сталому відновленню України через програму Ukraine Partnership Facility.

 
Нідерландипідтримка України

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