Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще €271 млн

Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України.

Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України, виділяють на це ще €271 млн.

Про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у Twitter.

За його словами, Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії.Він також нагадав, що близько року тому було створено ініціативу з постачання боєприпасів, а сьогодні було зроблено наступний важливий крок.

"Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів. Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", - написав Схоф.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.