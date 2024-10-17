Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще €271 млн

17 жовтня 2024, 18:05
Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще €271 млн
Фото: з вільних джерел
Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України.

Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України, виділяють на це ще €271 млн.

Про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у Twitter.

За його словами, Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії.Він також нагадав, що близько року тому було створено ініціативу з постачання боєприпасів, а сьогодні було зроблено наступний важливий крок. 

"Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів. Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", - написав Схоф.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Нідерландивійнабоєприпасидопомога Україні

Останні матеріали

росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється