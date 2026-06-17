Нідерланди виділяють €500 млн військової допомоги Україні

Внесок Нідерландів у програму PURL сягнув €1 млрд.

Нідерланди виділяють €500 млн військової допомоги для України, половину з них спрямують на дрони.

Про це пише Reuters.

По €250 млн країна надає на дрони для України та на програму PURL із закупівлі американської зброї. Окрім того, Нідерланди та Україна у Гаазі підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.

Тепер внесок Нідерландів у PURL сягнув €1 млрд. Завдяки цьому механізму Україна отримує американське обладнання, ракети для ППО, боєприпаси, винищувачі F-16 та іншу зброю.

Нагадаємо, у квітні цього року Нідерланди під час зустрічі у форматі "Рамштайн" уже виділяли €248 млн на безпілотники для України.