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Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури

24 вересня 2024, 11:33
Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури
Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
Нідерланди виділяють 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України. 
 
Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у соцмережі Х (Twitter).
 
Пакет підтримки спрямують на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.
 
Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
 
За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому Україні "потрібна енергія".
 
"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – сказав Каспар Велдкамп.

 

Нідерландивійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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