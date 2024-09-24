Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури

Нідерланди виділяють 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України.

Пакет підтримки спрямують на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому Україні "потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – сказав Каспар Велдкамп.