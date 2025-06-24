Нідерланди виділили кошти на виготовлення 600 тисяч українських дронів
У вівторок, 24 червня, Амстердам оголосив про виділення нового великого пакета військової допомоги для України.
Про це сьогодні повідомило Міноборони Нідерландів.
В межах пакета на 175 млн євро українська армія отримає 100 радарів для виявлення дронів і 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.
Усі поставки завершать до кінця 2025 року.
Крім того, Нідерланди виділяють ще 80 млн євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів.
Амстердам уже заявляв про інвестиції в розмірі 20 млн євро у цей проєкт.
"Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки", - пише МО.
Також днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 млн євро.