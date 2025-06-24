Нідерланди виділили кошти на виготовлення 600 тисяч українських дронів

Вони також нададуть Києву 100 радарів для виявлення безпілотників.

У вівторок, 24 червня, Амстердам оголосив про виділення нового великого пакета військової допомоги для України.

Про це сьогодні повідомило Міноборони Нідерландів.

В межах пакета на 175 млн євро українська армія отримає 100 радарів для виявлення дронів і 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Усі поставки завершать до кінця 2025 року.

Крім того, Нідерланди виділяють ще 80 млн євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів.

Амстердам уже заявляв про інвестиції в розмірі 20 млн євро у цей проєкт.

"Новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки", - пише МО.

Також днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 млн євро.