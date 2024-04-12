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ПОЛІТИКА

Нідерланди виділили ще €1,4 млрд на військову допомогу Україні

12 квітня 2024, 16:35
Нідерланди виділили ще €1,4 млрд на військову допомогу Україні
Фото: з вільних джерел
Станом на кінець лютого Нідерланди витратили загалом понад €2,8 мільярда на допомогу Україні.

Нідерланди виділили Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це додаткова допомога до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн на відновлення… Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", – зазначив Зеленський.

У розмові йшлося про спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО, додав глава держави.

Зеленський розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Вони також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримали якнайбільше країн.

Рютте, зі свого боку, зазначив, що €1 млрд на військову підтримку буде виділено на додаток до вже узгоджених 2 млрд євро.

Також було вирішено, за словами Рютте, що Нідерланди виділять €3 мільярди на військову підтримку на наступний рік. 

"Ми продовжимо робити все можливе, щоб разом з міжнародними партнерами швидше доставляти більше боєприпасів і зенітної зброї. Тут ми тісно співпрацюємо, зокрема, з Данією та Чеською Республікою. Україна повинна виграти цю битву. Заради своєї і нашої безпеки", – написав Рютте у Twitter (Х).

Станом на кінець лютого Нідерланди витратили загалом понад €2,8 мільярда на допомогу Україні.

Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.

Нідерландидопомога Українівійна

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