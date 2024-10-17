Нідерланди вимагають обмежень для Угорщини через неконтрольовану міграцію росіян

Угорщина безконтрольно впускає в країну надто багато росіян, які можуть потім шпигувати або працювати під прикриттям.

Опозиційні партії в Нідерландах D66 і CDA в нижній палаті парламенту хочуть тимчасово виключити Угорщину з Шенгенської зони через російську загрозу.

Про це повідомляє видання NOS.

Опозиція вказує, що Угорщина безконтрольно впускає в країну надто багато росіян, які потім можуть вирушити в інші країни Європи, щоб шпигувати або впроваджуватися. Поки Угорщина не поліпшить контроль за росіянами, сторони хочуть, щоб Нідерланди обґрунтували в Європі необхідність такого тимчасового «призупинення».

Шенгенська угода містить домовленості, зокрема, про вільне пересування людей між 22 країнами-членами ЄС, які беруть участь у Шенгенській угоді (плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

Якщо Шенгенську угоду для Угорщини буде призупинено, то на кордонах із нею знову знадобиться паспортний контроль, і вільного переміщення людей і товарів не буде.

У Брюсселі також сильно стурбовані тим, що росіяни безконтрольно впускають Угорщину. Це питання існує вже давно. Особливо проти цього виступають країни північної частини ЄС і країни Балтії. Деякий час тому єврокомісар, яка відповідає за це питання, звернулася до Угорщини за роз'ясненнями. Відповідь Угорщини здалася їй недостатньо ясною, і вона попросила дати додаткові роз'яснення.

Це ще один конфлікт між Брюсселем і Будапештом. Це питання не стоїть на порядку денному європейського саміту, який відбудеться цього тижня. У будь-якому разі, тимчасово виключити країни з Шенгену, як того вимагає пропозиція, дуже складно. У короткостроковій перспективі цього, звісно, не станеться, вважають чимало парламентаріїв у Нідерландах.

"Поки Угорщина розстеляє червону доріжку для російських трудових іммігрантів, за якими немає жодного контролю, такі заходи необхідні", - сказав ініціатор обмеження Патернотте. За даними депутата від D66, за останні роки з Європи за підозрою в шпигунстві було вислано 400 росіян. За словами Патернотте, також вдалося уникнути диверсійної операції з використанням безпілотника на базі НАТО біля кордону Лімбурга. «російська загроза неминуча, Угорщина розстеляє червону доріжку, і ми повинні покласти цьому край", - сказав він.

Депутат розуміє, що це великий крок, але «загроза велика» і "час для розмов з Угорщиною минув". Патернотте також вважає дивним, що така партія, як PVV, "яка заявляє, що виступає проти імміграції", не критикує "імміграцію російських трудових мігрантів, які можуть шпигувати або здійснювати теракти".

"Ми не повинні бути наївними", - каже лідер CDA Бонтенбаль. "росіяни ведуть брудну війну і намагаються проникнути в країну і вплинути на вибори. Тільки сьогодні я прочитав повідомлення про проникнення росіян у фінську компанію з очищення води. Багатьом країнам-членам ЄС набридла поведінка Угорщини. Ми не повинні недооцінювати небезпеку і діяти проти країн, які допомагають росіянам".