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Нідерланди засудили осіб і компанії, які допомагали росії будувати Кримський міст

13 жовтня 2023, 12:11
Нідерланди засудили осіб і компанії, які допомагали росії будувати Кримський міст
Фото: Ukrinform
4 компанії та 8 людей допомагали росії будувати Керченський міст до Криму.

Про це пише  NOS.

"Вісім осіб були засуджені до громадських робіт на термін від 20 до 60 годин, компанії ж повинні сплатити штрафи на загальну суму 160 тисяч євро", - повідомляє нідерландська прокуратура.  

За даними відомтсва, компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва мосту через Керченську протоку.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду", - сказали в прокуратурі.

Одна компанія отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно отриману вигоду у розмірі близько 71 тисячі євро конфіскувала нідерландська прокуратура.

Прокуратура не назвала компанії, які порушили санкції.

 
Нідерландисанкціїсудкерченський міст

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