Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

При цьому після початку повномасштабної війни росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.