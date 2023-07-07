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ПОЛІТИКА

Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

07 липня 2023, 09:27
Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу
Фото: з вільних джерел
Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

При цьому після початку повномасштабної війни росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

Нідерландигеноцидвійна в Україні

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