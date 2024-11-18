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ПОЛІТИКА

Нідерланди закликають ЄС до дій проти підтримки Китаєм росії

18 листопада 2024, 14:15
Нідерланди закликають ЄС до дій проти підтримки Китаєм росії
У співпраці зі Сполученими Штатами уряд Нідерландів ввів ряд експортних обмежень, що поступово посилюються, що не дозволяють ASML постачати свої найпередовіші технології китайським виробникам мікросхем.

Торгівля між Китаєм та росією "безпосередньо впливає" на європейську безпеку. НАТО розглядає Китай як "вирішального посібника" росії у її війні проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, повідомляє Reuters.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі Велдкамп заявив, що китайські фірми продають товари, які зрештою використовуються як компоненти російської зброї, включаючи безпілотники.

"Я двічі порушував це питання у розмовах з міністром закордонних справ Китаю Ван І, і я думаю, що як європейці ми всі повинні це зробити, тому що Китай має це усвідомити: це безпосередньо впливає на європейську безпеку", - сказав Велдкамп.

У співпраці зі Сполученими Штатами уряд Нідерландів ввів ряд експортних обмежень, що поступово посилюються, що не дозволяють ASML постачати свої найпередовіші технології китайським виробникам мікросхем.

ASML домінує над ринком літографічних інструментів, які необхідні виготовлення схем комп'ютерних чіпів.

Незважаючи на обмеження, за останні півтора роки Китай, як і раніше, залишався найбільшим ринком для ASML та інших провідних виробників обладнання зі США та Японії, оскільки китайські компанії розширюють потужності з виробництва старих чіпів, на які не поширюються обмеження, але які, як і раніше, придатні для багатьох військових цілей.

Продаж інструментів ASML китайським фірмам досяг рекордних 2,79 млрд євро в третьому кварталі, хоча компанія прогнозує спад у 2025 році.

Велдкамп повідомив, що у понеділок обговорить із міністрами закордонних справ інших країн ЄС, що робити з підтримкою Китаю щодо росії.

"Ми обговорюємо все, що стосується іноземної допомоги росії в її війні в Україні, чи то Іран, чи то Північна Корея, чи то Китай", - сказав він.
НідерландиКитайвійна в Україні

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