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ПОЛІТИКА

Нідерланди закуплять для України мобільні радари для виявлення дронів

21 серпня 2024, 21:54
Нідерланди закуплять для України мобільні радари для виявлення дронів
Фото: з вільних джерел
Їх передадуть до кінця 2024 року.

Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників.

Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х та пресслужба Міноборони країни.

"росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна протиповітряна оборона має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні", - написав Брекельманс.

Як зазначили у Міноборони Нідерландів, системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі. 

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Оскільки система виявлення мобільна, противнику важче знайти радар і, отже, його важче нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу.

Нагадаємо, у липні Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Нідерландидронирадаридопомога Українівійна

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