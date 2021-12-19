Нідерланди запроваджують локдаун на новорічні свята

Число нових інфікованих останнім часом знижується, але існує загроза навантаження системи охорони здоров'я після того, як Омікрон витіснить інші варіанти коронавірусу

На тлі поширення нового варіанту коронавірусу Омікрон уряд Нідерландів оголосив про черговий загальний локдаун.

Про це повідомля є DW.

З неділі, 19 грудня, щонайменше до 14 січня в королівстві будуть закриті всі магазини, крім тих, що торгують товарами першої необхідності, ресторани, бари, кіно, музеї, театри, перукарні, спортивні та розважальні установи.

Школи відкриються не раніше 9 січня. Крім того, глава уряду рекомендував жителям країни приймати вдома одночасно не більше ніж двох гостей. На Різдво та Новий рік вирішено зробити виняток, у свята допускається до чотирьох гостей.

Новий локдаун неминучий через п'яту хвилю епідемії, що починається, зазначив Рютте після консультацій з експертною радою. За його словами, омікрон-мутація коронавірусу поширюється "ще швидше, ніж побоювалися", тому необхідні запобіжні заходи.

Своєю чергою голова експертної ради Йаап ван Діссел заявив, що Омікрон ще до кінця року пережене Дельту і стане основним варіантом коронавірусу в Нідерландах, в Амстердамі це станеться до Різдва.

В цей час в країні діє вечірній локдаун після 17 години.

Число нових інфікованих останнім часом знижується, але існує загроза навантаження системи охорони здоров'я після того, як Омікрон витіснить інші варіанти коронавірусу.

Як раніше повідомляло агентство, міністри охорони здоров’я країн G7 нещодавно заявили, що події, пов’язані з новим штамом коронавірусу Омікрон, слід розглядати як «найбільшу загрозу здоров’ю населення у світі».