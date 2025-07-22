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Нідерланди зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України

22 липня 2025, 08:07
Нідерланди зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України
джерело slovoidilo
За словами міністра оборони країни, мета Росії - поставити українців на коліна
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України.
 
Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на своїй сторінці у соцмережі X. 
 
За його словами, деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом. 
 
"Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо", - запевнив він.
 
Також Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України наголосив, що російська кампанія терору з повітря останнім часом досягає нових рівнів, цитує Міноборони Нідерландів. 
 
"Мета росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не повинні цього допустити. Тому ми хочемо почати робити значний внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Багато вже зроблено, але потрібно зробити ще більше. Лише невпинно і масово продовжуючи підтримувати Україну і посилюючи тиск на росію, ми зможемо змусити рф сісти за стіл переговорів", - зауважив політик.
 
За його словами, Україна захищає лінію фронту від російської агресії для всієї Європи.
 
"Якщо росія зможе прорватися, це одразу ж створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - попередив Брекельманс.

 

ППОвійна в Україніросія окупанти

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