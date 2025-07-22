Нідерланди зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України

Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України.

За його словами, деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом.

"Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо", - запевнив він.

Також Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України наголосив, що російська кампанія терору з повітря останнім часом досягає нових рівнів, цитує Міноборони Нідерландів.

"Мета росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не повинні цього допустити. Тому ми хочемо почати робити значний внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Багато вже зроблено, але потрібно зробити ще більше. Лише невпинно і масово продовжуючи підтримувати Україну і посилюючи тиск на росію, ми зможемо змусити рф сісти за стіл переговорів", - зауважив політик.

За його словами, Україна захищає лінію фронту від російської агресії для всієї Європи.

"Якщо росія зможе прорватися, це одразу ж створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - попередив Брекельманс.