Нідерланди зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України
22 липня 2025, 08:07
джерело slovoidilo
За словами міністра оборони країни, мета Росії - поставити українців на коліна
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України.
Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на своїй сторінці у соцмережі X.
За його словами, деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом.
"Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо", - запевнив він.
Також Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України наголосив, що російська кампанія терору з повітря останнім часом досягає нових рівнів, цитує Міноборони Нідерландів.
"Мета росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не повинні цього допустити. Тому ми хочемо почати робити значний внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Багато вже зроблено, але потрібно зробити ще більше. Лише невпинно і масово продовжуючи підтримувати Україну і посилюючи тиск на росію, ми зможемо змусити рф сісти за стіл переговорів", - зауважив політик.
За його словами, Україна захищає лінію фронту від російської агресії для всієї Європи.
"Якщо росія зможе прорватися, це одразу ж створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - попередив Брекельманс.