Нігерійські пірати захопили в полон українських моряків у Гвінейській затоці
"Українські моряки знову серед захоплених піратами заручників. 30 березня 2019 року група озброєних нігерійських піратів проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (IMO 9373917, LBR), що стоїть на якорі Дуала (Камерун, протока Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу і відвезла їх у невідомому напрямку", - повідомляє Морський інформаційний центр.
Зазначають, що судно Contship Oak 2007 року побудови належить грецькій компанії Contships.
Фото: maritimebulletin.net
В Морський інформаційний центр надійшло звернення від родичів одного з українських моряків, які повідомили, що серед заручників є українці. Інформація була передана в МЗС України, а також консулу України в Нігерії. Родині було запропоновано допомогу фахівців і надано всіляку підтримку. Станом на 2 квітня 2019 року судно ошвартоване в порту Дуала.
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