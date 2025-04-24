Ніхто не погоджується на мирний план Трампа – The Economist

Америка не пропонує Києву ані гарантій безпеки, ані допомоги з будь-якими іншими подібними гарантіями, які можуть запропонувати європейці.

Президент США Дональд Трамп продає свій "мирний план" щодо України, проте ані європейські країни, ані Україна, ані росія його не купують.

Про це пише The Economist.

Уточнюється, що пропозиції Трампа винагородять агресію рф проти України формальним визнанням незаконної анексії Криму, припиненням антиросійських санкцій, а також обіцянкою, що Україні не дадуть змоги вступити в НАТО.

А натомість Америка не пропонує Києву ані гарантій безпеки, ані допомоги з будь-якими іншими подібними гарантіями, які можуть запропонувати європейці.

"Найкраще, що можна сказати про американський план, це те, що він не може дати путіну всього, чого той хоче. Немає офіційного визнання його анексії чотирьох українських областей, які росія зараз частково окупує. І, згідно з повідомленнями, що просочилися, немає жодного ухвалення російських вимог щодо накладення обмежень на збройні сили України після набуття чинності будь-якої мирної угоди", - пишуть журналісти.