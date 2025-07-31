Нікарагуа готова визнати анексовані росією українські території — ЗМІ
Уряд Нікарагуа заявив про готовність офіційно визнати частинами російської федерації окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
Про це повідомляє місцеве видання El 19 Digital з посиланням на лист президента Нікарагуа Даніеля Ортеги до владіміра путіна, датований 30 липня.
У листі Ортега висловлює підтримку росії у її "героїчній битві проти українського неонацизму, який підтримує НАТО". Така заява може зробити Нікарагуа першою країною, що офіційно визнає анексію чотирьох українських областей, оголошену москвою у 2022 році.
Нікарагуа вже не вперше демонструє підтримку росії в контексті української територіальної цілісності. Ще у 2020 році країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі. У відповідь на це Україна запровадила санкції проти Нікарагуа згідно з рішенням РНБО.
У липні 2021 року Нікарагуа також підписала угоду про торгово-економічне співробітництво з російською окупаційною адміністрацією Криму.
Офіційна реакція української влади на нові заяви поки що відсутня.