Нікарагуа вже не вперше демонструє підтримку росії в контексті української територіальної цілісності.

Уряд Нікарагуа заявив про готовність офіційно визнати частинами російської федерації окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомляє місцеве видання El 19 Digital з посиланням на лист президента Нікарагуа Даніеля Ортеги до владіміра путіна, датований 30 липня.

У листі Ортега висловлює підтримку росії у її "героїчній битві проти українського неонацизму, який підтримує НАТО". Така заява може зробити Нікарагуа першою країною, що офіційно визнає анексію чотирьох українських областей, оголошену москвою у 2022 році.

Нікарагуа вже не вперше демонструє підтримку росії в контексті української територіальної цілісності. Ще у 2020 році країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі. У відповідь на це Україна запровадила санкції проти Нікарагуа згідно з рішенням РНБО.

У липні 2021 року Нікарагуа також підписала угоду про торгово-економічне співробітництво з російською окупаційною адміністрацією Криму.

Офіційна реакція української влади на нові заяви поки що відсутня.