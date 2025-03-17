Німеччина анонсувала "історичне рішення" щодо допомоги Україні

Допомога очікується вже цього року.

Завтра, 18 березня, Бундестаг має ухвалити важливе рішення, яке зміцнить європейську безпеку та збільшить допомогу Україні на щонайменше 3 млрд євро.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Завтра в історичному рішенні ми інтегруємо нашу безпеку в Основний закон за допомогою поправки до Конституції, яка охоплює комплексно безпеку, посилює її, надає більшу підтримку Україні та виділяє значні додаткові кошти на інфраструктуру. Це потужний сигнал про те, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки, безпеки України та безпеки Європи", - оголосила вона.

Вона додала, що цим рішенням нарешті буде виділено Україні ще три мільярди євро у 2025 році.

"Таким чином, Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро, як і торік... Сильна та суверенна Україна - наша мета. Для цього потрібна позиція сили, особливо для переговорів з путінською рф", - сказала глава МЗС.

Після зустрічі глав МЗС G7 в Канаді Бербок поїхала в Брюссель, всі підтвердили прагнення до миру в Україні та миру в Європі.

"Ми чітко дали зрозуміти, що припинення вогню відрізняється від мирного договору", - зазначила Бербок.

Також вона додала, що на зустрічі в Канаді між європейськими партнерами не було жодних розбіжностей щодо цієї позиції. Мир не може бути досягнутий через голови європейців, на континенті яких точиться війна.

За її словами, в тому числі після міністерської зустрічі G7 у Канаді, відчувається, що настає новий етап безпеки, і європейці мають міцніше взяти безпеку в свої руки.

Ще в кінці січня стало відомо, що Бундестаг виділить €3 млрд для України до дострокових виборів.