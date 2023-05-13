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ПОЛІТИКА

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд евро

13 травня 2023, 12:59
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд евро
Фото: з вільних джерел
Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

Уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки", - заявив Пісторіус.

Він додав, що "припинення незаконної війни росії проти українського народу поки не передбачається". Тому Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни. 

Німеччина зазначає, що передасть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них, броньовані машини. Зброя буде надходити з промислових запасів та промислового виробництва. 

війнадопомогаНімечина

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