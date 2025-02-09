Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина арештувала автомобілі Абрамовича на кілька мільйонів євро

09 лютого 2025, 21:02
Німеччина арештувала автомобілі Абрамовича на кілька мільйонів євро
Фото: reuters.com
Його підозрюють у обході санкцій.

У Німеччині заарештовано чотири люксові автомобілі, які можуть належати 58-річному російському мільярдеру Роману Абрамовичу. Прокуратура Франкфурта-на-Майні підозрює його в обході санкцій.

Відомство, як повідомляє DW з посиланням на видання Der Spiegel, ініціювало розслідування та заарештувало автомобілі Mercedes CLK GTR, Lamborghini Reventón та дві Bugatti Chiron загальною вартістю у кілька мільйонів євро. На даний час вони зберігаються у спеціалізованій компанії з продажу старовинних та спортивних автомобілів в Оберзульмі (Баден-Вюртемберг). Після арешту їх не можна продати, здати в оренду або використати як заставу.

Крім того, слідчі з Федерального відомства у кримінальних справах та Центрального управління з виконання санкцій кілька разів обшукали одну з вілл у Гарміш-Партенкірхені (Баварія), кінцевим власником якої може бути Абрамович. В якості доказів було конфісковано кілька витворів мистецтва.

Вілла, побудована наприкінці ХІХ століття, раніше належала дочці Бориса Єльцина Тетяні Дяченко. У 2005 році бургомістр Гарміш-Партенкірхена заявив, що цю нерухомість купив Абрамович "через одну зі своїх компаній". Місцеві жителі неодноразово бачили там бізнесмена. Зараз у німецькому земельному кадастрі власником нерухомості зазначена фірма Parados Limited, зареєстрована у Ліхтенштейні.

Адвокат бізнесмена заявив, що його клієнт не є кінцевим власником вілли та автомобілів. За його заявою, Абрамович не володів ними і на момент запровадження санкцій проти нього.

Мільярдера підозрюють у тому, що він порушив закон про зовнішню торгівлю та зобов'язання щодо декларування активів перед Федеральним німецьким банком та Федеральним відомством економіки та експортного контролю. Якщо слідчим вдасться довести його провину, Абрамовичу загрожує до року позбавлення волі або штраф.

Абрамович, який свого часу доклав зусиль до обрання владіміра путіна, потрапив під санкції ЄС та Великобританії у березні 2022 року - майже одразу після початку російського вторгнення в Україну. В обґрунтуванні для внесення його до списку санкцій Абрамовича називали "російським олігархом, який має давні і тісні зв'язки з президентом путіним", що "допомогло йому зберегти своє значне багатство". Абрамович заперечив санкції ЄС, але програв суд.

Нагадаємо, у травні 2022 року консорціум Todd Boehley-Clearlake Capital завершив процес покупки лондонського Челсі у Романа Абрамовича за 2,8 мільярди доларів. Мільярдер був вимушений продати клуб через санкції, накладені на нього урядом Великої Британії у березні 2022-го.

НімеччинасанкціїрозслідуванняРоман Абрамович

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється