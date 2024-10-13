Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild
13 жовтня 2024, 12:19
Фото: з вільного доступу
Олаф Шольц "не дав позитивної відповіді" на прохання дозволити завдавати ударів углиб росії.
Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до Україну.
Про це пише Bild із посиланням на джерела в німецькій міноборони.
Зазначається, що у Німеччини залишилося ще майже 300 танків Leopard 2, а також БМП та гаубиці у неназваній кількості.
Водночас у Берліні не вірять, що Україна незабаром зможе провести контрнаступ.
Крім того, під час останнього візиту Зеленського до Берліна, кацлер Олаф Шольц "не дав позитивної відповіді" на прохання дозволити завдавати ударів углиб росії та постачатии далекобійні ракети Taurus, а також прискорити прийом України до НАТО. Попри це, Шольц і не сказав категоричне «ні».
Нагадаємо, Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.