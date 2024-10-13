Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild

Олаф Шольц "не дав позитивної відповіді" на прохання дозволити завдавати ударів углиб росії.

Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до Україну.

Про це пише Bild із посиланням на джерела в німецькій міноборони.

Зазначається, що у Німеччини залишилося ще майже 300 танків Leopard 2, а також БМП та гаубиці у неназваній кількості.

Водночас у Берліні не вірять, що Україна незабаром зможе провести контрнаступ.