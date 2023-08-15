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Німеччина протягом чотирьох років надаватиме Україні щорічну військову допомогу

15 серпня 2023, 09:45
Німеччина протягом чотирьох років надаватиме Україні щорічну військову допомогу
Джерело: ukrinform
Поки це рішення не затверджено парламентом країни.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який нещодавно прибув до Києва з візитом, заявив, що німецький уряд виділив по 5 млрд євро на щорічну військову допомогу Україні до 2027 року.

Про це закордонний міністр розповів під час спільної пресконференції з очільником українського Мінфіну Сергієм Марченком, повідомляє видання Forbes.

Лінднер повідомив, що рішення ще повинен затвердити німецький парламент. Крім військової підтримки України, Німеччина планує надавати й гуманітарну також, допомагати переселенцям, які перебувають у Німеччині та робити внески до Міжнародного валютного фонду. За словами Лінднера, допомога Україні з боку Німеччини з початку війни склала 22 млрд євро.

Нагадаємо, про щорічну військову допомогу для України заговорили ще 20 липня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Тоді Жозеп Боррель, Високий представник Європейського Союзу, заявив, що в Європейському фонді миру пропонують створити спеціальну секцію, з якої б надавали по 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України. 

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