Німеччина дає Сирії майже €1,5 мільярда допомоги

Доки в Сирії не будуть створені умови для добровільного, безпечного та гідного повернення, світ не повинен залишати людей наодинці як в Сирії, так і в сусідніх країнах

Німеччина на Брюссельській донорській конференції щодо Сирії зобовʼязалася надати Сирії 1,44 млрд євро на "розбудову майбутнього" цієї країни.

Про це зазначають в МЗС ФРН, повідомляє "Укрінформ".

"Доки в Сирії не будуть створені умови для добровільного, безпечного та гідного повернення, світ не повинен залишати людей наодинці як в Сирії, так і в сусідніх країнах, тому Німеччина надає 1,44 мільярда євро на конференції щодо Сирії в цьому році", - заявив очільник Міністерства закордонних справ Гайко Маас.

Він нагадав, що Берлін є на сьогодні другим найбільшим гуманітарним донором у світі.

Міністр закликав всі сторони конфлікту до поваги гуманітарних принципів, надання повного та безперешкодного гуманітарного доступу до всіх верств населення і дотримання норм міжнародного гуманітарного права, яке передбачає захист переміщених осіб від переслідувань, а також їх майнових прав.

Маас у черговий раз висловив переконання, що тривалий і стабільний мир у Сирії буде тільки за умови переговорів щодо політичного рішення.

Гуманітарна ситуація в Сирії продовжує бути катастрофічною: за останніми даними ООН, близько 12 мільйонів людей залежать від гуманітарної допомоги, у тому числі понад 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Більше 2 мільйонів дітей не можуть ходити до школи. Сторони конфлікту в Сирії, але особливо сирійський режим, здійснюють серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, такі як цілеспрямовані напади на цивільні об'єкти. Навіть гуманітарні помічники неодноразово ставали жертвами нападів.

У країн-сусідів гуманітарне становище більш ніж п'яти мільйонів сирійських біженців залишається вкрай важким. Ліван, Йорданія і Туреччина, а також Ірак і Єгипет, протягом багатьох років досягли меж своїх можливостей для забезпечення розміщення сирійських біженців.

Федеральний уряд виділяє 1,44 млрд євро на подальше фінансування гуманітарної допомоги в Сирії та сусідніх країнах, а також заходи, спрямовані на розвиток в сусідніх країнах. Окрім того, виділено 500 млн євро на захист особливо вразливих дітей, жінок і людей похилого віку, забезпечення продовольством і медикаментами. На додаток, Німеччина підтримує Фонд для біженців, що управляється ЄС, в Туреччині ще з 216 млн євро.

Конференція, третя подібна за рахунком, відбулася під головуванням ЄС та ООН.