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ПОЛІТИКА

Німеччина дала дозвіл на використання Ізраїлем двох бойових безпілотників Heron TP

12 жовтня 2023, 11:43
Німеччина дала дозвіл на використання Ізраїлем двох бойових безпілотників Heron TP
Джерело: wikipedia
Раніше Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльського виробника зброї IAI, причому два з них все ще знаходяться в Ізраїлі для навчання групи пілотів.

Німеччина дозволила армії Ізраїлю використовувати два ударні безпілотники Heron TP для завдання ударів по бойовикам угруповання Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльського виробника зброї IAI, причому два з них все ще знаходяться в Ізраїлі для навчання групи пілотів.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу схвалив прохання Ізраїлю про використання дронів. Після ударів бойовиків Хамас 16 німецьких пілотів, які проходили навчання пілотуванню безпілотників, повернулися додому.

Джерело в міністерстві оборони Німеччини також наголосило, що Ізраїль надіслав запит на передачу бронежилетів, медичного обладнання, а також на лікування поранених у німецьких лікарнях.

Бойовики Хамас 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

НімеччинаІзраїльбезпілотникиHeron TP

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