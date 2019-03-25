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Німеччина до 2021 року виділить Україні 5,8 млн євро на гуманітарну допомогу

Проект зосереджений на Донбасі і допомагає постраждалим від конфлікту по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях
Уряд Німеччини виділить 1,8 млн євро у 2019 році, а на 2020 і 2021 роки загалом передбачено ще 4 млн євро на фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.
Німеччина до 2021 року виділить Україні 5,8 млн євро на гуманітарну допомогу Фото: dt.ua

За допомогою цих коштів Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів і допоміжних проектів у рамках проекту МКЧХ, повідомляє прес-службу посольства Німеччини в Україні.

Так проект зосереджений на Донбасі і допомагає постраждалим від конфлікту по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та сім'ям у містах і селах, що прихистили їх.

Також, одним з основних завдань є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансування виділяється на медицину, забезпечення продуктами харчування і засобами гігієни, підготовку медичного персоналу і доглядальників, пошук зниклих безвісти осіб і відновлення сімейних зв’язків, відвідування затриманих, поліпшення знань про небезпеку мін/вибухонебезпечних предметів часів війни і багато іншого.

Нагадаємо, у лютому в ООН заснували Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні.

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25 03 2019 22:42
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