Німеччина до 2021 року виділить Україні 5,8 млн євро на гуманітарну допомогу
За допомогою цих коштів Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів і допоміжних проектів у рамках проекту МКЧХ, повідомляє прес-службу посольства Німеччини в Україні.
Так проект зосереджений на Донбасі і допомагає постраждалим від конфлікту по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та сім'ям у містах і селах, що прихистили їх.
Також, одним з основних завдань є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансування виділяється на медицину, забезпечення продуктами харчування і засобами гігієни, підготовку медичного персоналу і доглядальників, пошук зниклих безвісти осіб і відновлення сімейних зв’язків, відвідування затриманих, поліпшення знань про небезпеку мін/вибухонебезпечних предметів часів війни і багато іншого.
Нагадаємо, у лютому в ООН заснували Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні.
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