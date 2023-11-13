Німеччина до кінця року відправить Україні додаткові системи ППО

ФРН зацікавлена у вибудовуванні довготривалих стратегічних відносин з Україною.

До кінця 2023 року Україна отримає ще дві німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-Т.



Про це повідомив посол Німеччини в Україні Марті Єґер під час спеціального заходу NV Формула успіху успіху України.

Посол нагадав, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на таку галузь як протиповітряна оборона, зокрема, це постачання таких систем як Gepard, IRIS-Т та Patriot.



"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т", - сказав Єґер.

Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На думку посла, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.



Єґер зазначив, що Німеччина також робить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема йдеться про підтримку енергетичних спроможностей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", - наголосив він.