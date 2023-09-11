Німеччина додатково виділить €20 млн на гуманітарну допомогу Україні

Бербок повідомила про намір Німеччини побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка сьогодні відвідала Київ, зазначила, що її країна додатково виділить ще 20 мільйонів євро (21,4 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще раз збільшуємо нашу гуманітарну допомогу. І цьогоріч вона становить уже 380 мільйонів євро", - наголосила Бербок.

Міністерка також переконана, що восени та взимку рф знову атакуватиме енергетичні об'єкти України, щоб завдати найбільшої шкоди населенню. За її словами, Німеччина підтримуватиме нашу країну стільки, скільки потрібно.

Бербок також повідомила про намір Німеччини побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію.

"Ми підтримуємо побудову відновлюваних джерел енергії. Одним із цих проєктів є побудова вітряної електростанції в зоні відчуження біля ЧАЕС", - додала вона.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вчетверте з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року прибула в Україну з візитом. Бербок пообіцяла продовжувати підтримку на шляху до Європейського Союзу, але наполягла на подальших реформаторських зусиллях, наприклад у боротьбі з корупцією.