Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина додатково виділить €20 млн на гуманітарну допомогу Україні

11 вересня 2023, 19:47
Німеччина додатково виділить €20 млн на гуманітарну допомогу Україні
Анналена Бербок Фото: DW
Бербок повідомила про намір Німеччини побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка сьогодні відвідала Київ, зазначила, що її країна додатково виділить ще 20 мільйонів євро (21,4 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще раз збільшуємо нашу гуманітарну допомогу. І цьогоріч вона становить уже 380 мільйонів євро", - наголосила Бербок.

Міністерка також переконана, що восени та взимку рф знову атакуватиме енергетичні об'єкти України, щоб завдати найбільшої шкоди населенню. За її словами, Німеччина підтримуватиме  нашу країну стільки, скільки потрібно. 

Бербок також повідомила про намір Німеччини побудувати в  Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію.

"Ми підтримуємо побудову відновлюваних джерел енергії. Одним із цих проєктів є побудова вітряної електростанції в зоні відчуження біля ЧАЕС", - додала вона.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок  вчетверте з початку повномасштабного російського вторгнення  в лютому 2022 року прибула в Україну з візитом.  Бербок пообіцяла продовжувати підтримку на шляху до Європейського Союзу, але наполягла на подальших реформаторських зусиллях, наприклад у боротьбі з корупцією.

допомогаНімечинаБербоквійна в Україні

Останні матеріали

путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється