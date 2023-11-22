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ПОЛІТИКА

Німеччина домовилася про постачання СПГ із Нігерії

22 листопада 2023, 20:23
Німеччина домовилася про постачання СПГ із Нігерії
Фото: з вільних джерел
Берлін продовжує диверсифікувати свою енергетичну інфраструктуру.

Німеччина домовилася з Нігерією про додаткові постачання газу в обмін на інвестиції у проекти у сфері відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє DW.

Компанії Нігерії Riverside LNG та Німеччини Johannes Schuetze Energy Import підписали меморандум про взаєморозуміння. Згідно з домовленостями, Нігерія щорічно постачатиме Німеччині 850 тисяч тонн скрапленого природного газу (СПГ) із планами збільшити обсяги до 1,2 мільйона тонн. Перші поставки, які становитимуть 2 відсотки від загального обсягу імпорту СПГ до Німеччини, можуть розпочатися у 2026 році.

За словами засновника та голови правління Johannes Schuetze Energy Import Йоханнеса Шютце, це черговий крок до диверсифікації імпорту газу до Німеччини.

Берлін, своєю чергою, зобов'язався у межах другого меморандуму про взаєморозуміння інвестувати ще 500 мільйонів доларів (458 мільйонів євро) у проекти з розвитку відновлюваних джерел енергії та технологій у Нігерії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німецькі компанії активніше інвестувати в Африку, оскільки, за його словами, потенціал регіону величезний. 

НімеччинаНігеріяСПГ

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