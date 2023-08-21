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Німеччина досі не вирішила, чи передавати Україні ракети Taurus

21 серпня 2023, 17:47
Німеччина досі не вирішила, чи передавати Україні ракети Taurus
Коли це станеться теж не говорять.

Уряд Німеччини поки що не має жодних нових рішень щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Він зазначив, що в контексті рішень Нідерландів та Данії про F-16 для України жодного тиску на уряд Німеччини у питанні постачання Taurus не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення щодо постачання Taurus до або на засіданні уряду наступного тижня, Гебештрайт додав, що на даний момент він не може повідомити жодних термінів.

 

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