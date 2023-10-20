Німеччина досі торгує російським газом

Німецька державна компанія досі торгує скрапленим російським газом, адже скасування угоди обійдеться в десятки мільярдів євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

"SEFE GmbH, екс дочірня компанія Газпрому, відправляє російський скраплений газ, відповідно до угоди, укладеного раніше. Газ, який не підпадає під міжнародні санкції, прямує до Індії”, - пише видання.

Порушення контракту може обійтися Німеччині в €10 млрд.

“На переконання поінформованих співрозмовників, ця ціна настільки висока, що подібний крок видається малоймовірним”, - пише Bloomberg.

Ця сума враховує приблизні штрафи та компенсації, які росія може отримати, якщо виграє міжнародний арбітраж проти компанії.

Раніше ми писали, що запаси газу в Європі досягли історичного максимуму.