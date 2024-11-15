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Німеччина дозволила продати Туреччині винищувачі Eurofighter

15 листопада 2024, 18:35
Німеччина дозволила продати Туреччині винищувачі Eurofighter
Фото: AeroTime
Незабаром консорціумом Eurofighter і Стамбул укладуть угоду.

Уряд ФРН видав перший дозвіл на продаж 40 винищувачів Eurofighter Туреччині.

Про це повідомляє ВВС, посилаючись на Міноборони Туреччини.

"Джерела в Міністерстві оборони Туреччини заявили 14 листопада, що тимчасовому органу з продажу Німеччини було доручено працювати над продажем винищувачів Eurofighter Туреччині", - заявили у відостві. 

Таке схвалення прискорить процес постачання 40 бойових літаків до Туреччини.

Після завершення технічних досліджень очікується укладення угоди між Туреччиною і консорціумом Eurofighter, за участю Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Італії.

Німеччина, на відміну від Великої Британії, Іспанії та Італії, довго виступала проти цього продажу.

Берлін дав зелене світло процесу лише за кілька днів до візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца, який зустрівся з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі минулого місяця.

Вже були проведені технічні переговори з Туреччиною під керівництвом Британії щодо продажу Eurofighter і під час них, проти яких Німеччина не заперечувала, обговорювалося те, які літаки будуть закуплені, як і як часто проводитиметься їх технічне обслуговування, якщо літаки будуть придбані, і як проходитиме навчання пілотів.

 
ТуреччинаEurofighterНімеччина

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