Німеччина екстрадує екс-нардепа Крючкова в Україну, - САП
Крючков прибуде в аеропорт "Бориспіль" у понеділок, 15 квітня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський також повідомив, що Крючков найближчим часом буде екстрадований в Україну.
"Найближчим часом ми очікуємо екстрадиції з Німеччини одного з цих підозрюваних, який перебував у розшуку, та з ним будемо проводити необхідні слідчі і процесуальні дії з метою завершення розслідування, та у разі погодження з прокуратурою, скерування обвинувального акта до суду", - сказав він.
Навесні 2018 року Крючкова було затримано в Німеччині за запитом України, однак потім його відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію.
Крючков є фігурантом у справі про привласнення 346 млн гривень "Запоріжжяобленерго", в якому понад 60% акцій належать державі. У липні 2016-го Крючкова оголосили в розшук.
Розслідування триває з грудня 2015 року. У скоєнні злочину слідство підозрює двох осіб. Міноритарний пакет акцій "Запоріжжяобленерго" належить братам Суркісам і Костянтину Григоришину.
Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п'ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
Нагадаємо, бізнесмен та друг президента Петра Порошенка Ігор Кононенко, ставши заступником голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, отримав під своє "кураторство" одну з ключових і найбільш прибуткових державних сфер - енергетику. Непублічно учасники ринку називають Кононенка куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни.
Журналісти проекту "Схеми" отримали записи телефонних розмов головного фігуранта цього розслідування безпосередньо із самим Кононенком: йдеться про екс-депутата та бізнесмена Дмитра Крючкова.
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