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Німеччина фінансує доступ України до супутникового інтернету Eutelsat

04 квітня 2025, 20:35
Німеччина фінансує доступ України до супутникового інтернету Eutelsat
Фото: з вільного доступу
Вартість проєкту не розголошується.
Уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска.
 
Про це пише Reuters.
 
Генеральна директорка Eutelsat Єва Бернеке повдіомила, що послуги високошвидкісного інтернету надаються в Україні вже близько року через німецького дистриб’ютора. Вартість проєкту не розголошується.
 
Наразі в Україні працює менш ніж тисяча терміналів Eutelsat — це значно менше, ніж приблизно 50 тисяч терміналів Starlink. Водночас Бернеке очікує зростання кількості користувачів до 5–10 тисяч протягом кількох тижнів.
 
У компанії не виключають, що додаткові витрати також фінансуватиме Берлін, але це питання ще обговорюється.
 
На тлі занепокоєння щодо можливої втрати підтримки з боку США у разі повернення Дональда Трампа до влади, країни Європи шукають стратегічну автономію в питаннях цифрової інфраструктури, зокрема, у сфері супутникового зв’язку.
 
Конкурентом Starlink виступає підрозділ Eutelsat OneWeb, який розгортає мережу супутників на низькій навколоземній орбіті. Це дає змогу забезпечувати високошвидкісний інтернет навіть у віддалених районах, на морських суднах або для потреб військових.
 
Також Eutelsat бере участь у консорціумі IRIS², що підтримується ЄС і веде активні переговори з Євросоюзом щодо подальшого розширення доступу України до супутникового інтернету.

 

інтернетНімечинавійна в Україніросія окупанти

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