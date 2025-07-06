Німеччина гарантує безпеку Литви: там розмістять бригаду Бундесверу

Президент Литви у відповідь назвав Німеччину ключовим партнером у сфері безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Вільнюса заявив, що розміщення німецької військової бригади в Литві — це "довгострокова обіцянка" Берліна гарантувати безпеку союзника. За його словами, "ваша безпека є нашою безпекою", а нова бригада підтверджує спільну відповідальність та відданість Альянсу.

Він підкреслив, що свобода — це не лише стан, а насамперед завдання й відповідальність: "Свобода несе відповідальність один за одного, за мир, за Європу".

Президент Литви Гітанас Науседа у відповідь назвав Німеччину ключовим партнером у сфері безпеки та висловив сподівання на ще тіснішу співпрацю найближчим часом.