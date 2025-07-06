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Німеччина гарантує безпеку Литви: там розмістять бригаду Бундесверу

06 липня 2025, 17:21
Німеччина гарантує безпеку Литви: там розмістять бригаду Бундесверу
Фото: politico.eu
Президент Литви у відповідь назвав Німеччину ключовим партнером у сфері безпеки
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Вільнюса заявив, що розміщення німецької військової бригади в Литві — це "довгострокова обіцянка" Берліна гарантувати безпеку союзника. За його словами, "ваша безпека є нашою безпекою", а нова бригада підтверджує спільну відповідальність та відданість Альянсу. 
 
Про це повідомляє LRT.
 
Він підкреслив, що свобода — це не лише стан, а насамперед завдання й відповідальність: "Свобода несе відповідальність один за одного, за мир, за Європу". 
 
Президент Литви Гітанас Науседа у відповідь назвав Німеччину ключовим партнером у сфері безпеки та висловив сподівання на ще тіснішу співпрацю найближчим часом.
НімеччинаЛитвавійна в Україніросія окупанти

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