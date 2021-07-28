ПОЛІТИКА НОВИНИВ Офісі президента України за підсумками зустрічі з уповноваженим німецького МЗС заявили, що Німеччина готова до ініційованих Україною консультацій щодо газопроводу "Північний потік-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина готова до консультацій з Україною щодо "Північного потоку-2" – ОП
Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава
Фото: AP
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ ФРН Маттіасом Люттенбергом. Повідомляється, що Жовква наголосив на пов’язаних з "Північним потоком-2" гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.
"Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - сказано в повідомленні ОП.
21 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна
За даними видання Politico, європейські дипломати та чиновники позитивно оцінили рішення Києва вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо угоди Берліна із США.
Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
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