Німеччина готова дозволити подальші поставки винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії – Reuters

Проєкт Eurofighter – це спільна робота Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії.

Німеччина готова дозволити подальші поставки винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

Про це заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок, яку цитує Reuters.

"Ми не бачимо, щоб німецький уряд виступав проти британських міркувань щодо збільшення кількості винищувачів для Саудівської Аравії. Світ, особливо тут, на Близькому Сході, став зовсім іншим місцем після 7 жовтня", – заявила Бербок.

Проєкт Eurofighter – це спільна робота Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії.

Німеччина припинила продаж зброї Саудівській Аравії після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві в Стамбулі у 2018 році.

У рішенні з поставками Eurofighter канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі значним тиском, оскільки його партнери по коаліції з Партії зелених рішуче виступили проти цього кроку, вказуючи на проблеми з правами людини в Саудівській Аравії та її роль у війні в Ємені.

У 2018 році Саудівська Аравія уклала контракт з британською BAE Systems (BAES.L) про постачання 48 винищувачів Eurofighter, однак поставка призупинена через війну в Ємені.