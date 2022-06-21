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Німеччина готова розконсервувати вугільні ТЕС, якщо буде дефіцит газу з РФ

За словами Гебештрайта, використання вугілля в обмежених кількостях та не тривалий період не зашкодить довкіллю
Німеччина готова ненадовго розконсервувати вугільні ТЕС, аби компенчувати дефіцит енергії в умовах зменшення РФ експорту газу.
Німеччина готова розконсервувати вугільні ТЕС, якщо буде дефіцит газу з РФ Фото: afp.com

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, прессекретар міністерства економіки Штефан Габріель Гауфе.

Рішення продовжити використання деяких вугільних ТЕС  короткострокове і розраховане максимально до 2024 року.

Гебештрайт сказав, що вугілля завдає більшої шкоди довкіллю, але в нинішніх умовах його використання в обмежених кількостях і в нетривалій перспективі є виправданим.

Уточнюється, що відмова від вугілля не є предметом обговорення. Крім того, Німеччина виключає можливість "ренесансу атомної енергетики" - продовження експлуатації підготовлених до відключення АЕС.

Зазначається, що це потребуватиме часу, а рішення має бути терміновим: "У короткостроковій перспективі це не допоможе".

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21 06 2022 12:09
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