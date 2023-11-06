Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО – Bloomberg

Європейський Союз змінить бюджетні правила з метою збільшення військових витрат після вторгнення росії в Україну.

Німеччина готова взяти на себе роль лідера в НАТО, до чого союзники Альянсу закликали протягом десятиліть.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Bloomberg .

"НАТО набуло ще більшої актуальності та значення після жорстокого нападу росії на Україну", - заявив Пісторіус на конференції з політики НАТО в Берліні.

Найбільша економіка і найбільш населена країна Європи віддана захисту східного флангу військового альянсу від російської агресії.

"Оскільки ми не можемо очікувати, що росія відмовиться від своїх імперських фантазій у найближчі роки та десятиліття, ми вносимо в альянсі значний внесок у надійне та ефективне стримування", - сказав він.

Уряд Німеччини зобов'язався досягти цільового показника витрат НАТО в 2%, але це буде досягнуто лише до 2027 року за допомогою спеціального фонду в 100 млрд євро для модернізації німецьких збройних сил. Німеччина приєдналася до НАТО у 1955 році.