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Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні – Шольц

19 жовтня 2023, 15:19
Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні – Шольц
Джерело: ukrinform
Ключове – засоби ППО.

У Німеччині обіцяють продовжити постачання зброї Україні і вже готують зимовий пакет військової допомоги, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє  Tagesschau.

Шольц пообіцяв продовжити постачання зброї Україні і зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

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