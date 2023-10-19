Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні – Шольц

Ключове – засоби ППО.

У Німеччині обіцяють продовжити постачання зброї Україні і вже готують зимовий пакет військової допомоги, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє Tagesschau.

Шольц пообіцяв продовжити постачання зброї Україні і зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.