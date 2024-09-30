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Німеччина готується до війни в Європі – ЗМІ

30 вересня 2024, 09:48
Німеччина готується до війни в Європі – ЗМІ
Фото: politico.eu
Війна росії в Україні змусила країни НАТО дати нову оцінку своїй спроможності захищатися від нападу.

В Берліні не виключають, що у найближчі п'ять років у Європі може розпочатися війна, а тому посилюють навчання військових. 

Про це повідомляє німецький телеканал ntv.

Бундесвер оголосив про продовження військових навчань Red Storm Alpha, які тривали три дні і метою яких був "захист критичної інфраструктури, отримання однакової картини ситуації на всіх рівнях і забезпечення швидкого і безпечного зв'язку між всіма учасниками навчань".

Вже наступного року військові розпочнуть навчання під назвою Red Storm Bravo.

"НАТО хоче протидіяти війні, яка стала можливою після повномасштабного нападу РФ на Україну. У разі її поширення на Європу, це вимагатиме швидкого розгортання військ із заходу на схід", - пишуть журналісти. 

Крім того, Берлін, завдяки своєму геостратегічному розташуванню, розглядає себе, як центр протидії ймовірному нападу.

"Саме тому організація військових перевезень залізничним, автомобільним чи повітряним транспортом, постачання продовольства, спальних місць або пального чи охорона цілих автомобільних колон мають бути відпрацьовані, щоб мати надійний стримуючий ефект", - пояснили в Бундесвері. 

 
Німеччинавійнабундесвер

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