Німеччина хоче стати військовою країною, аби протистояти рф – Bloomberg
13 квітня 2025, 19:45
Фото: з вільного доступу
За словами експертів, Німеччині потрібно поспішити, аби створити надійні засоби стримування проти можливого нападу рф.
Цього тижня майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уклав коаліційну угоду, яка відкриває двері для необмежених витрат на оборону. Однак перед ним постає тепер складніше завдання - перетворити Німеччину на військову країну та зробити її настільки сильною, аби стримувати російського диктатора путіна без підтримки США.
Про це пише Bloomberg.
"Ця угода означає радикальний і історичний перегляд німецького підходу до оборони. Вона передбачає створення постійного позабюджетного фонду і нової Ради національної безпеки. Вона також передбачає тверду відданість зобов'язанням перед НАТО, значну модернізацію кібернетичних і розвідувальних можливостей Німеччини і запровадження заходів з упорядкування закупівель і інтеграції з ЄС. Вперше з 1945 року країна взяла на себе зобов'язання створити армію, здатну захищати як національну територію, так і територію союзників", - підкреслили у матеріалі.
За словами Мерца, Німеччина знову на правильному шляху після підписання угоди. Він запевнив, що країна виконає свої зобов'язання в галузі оборони.
Водночас у Bloomberg вважають, що це, ймовірно, легше сказати, ніж зробити, адже апарат оборони та нацбезпеки Німеччини обтяжений бюрократією.
"Ключові проєкти з модернізації неодноразово затримувались, а великі стратегічні помилки - в тому числі підписання урядом угоди про продаж частки в портовому терміналі Гамбурга китайським інвесторам - викликали занепокоєння щодо здатності країни протистояти витонченим геополітичним супротивникам", - нагадали у виданні.
Також скептицизм щодо переозброєння став більш поширеним і серед молодого покоління, яке мало пов'язане з військовою службою, тому коаліція має дуже мало часу, аби виконати всі свої зобов'язання.
Зокрема німецькі офіційні особи раніше попередили, що росія буде готова до масштабного наступу до 2029 року, тому Німеччині потрібно поспішити, аби створити надійні засоби стримування проти можливого нападу РФ на іншу європейську країну, пишуть в Bloomberg.
Водночас на тлі того, що США можуть припинити або скоротити свою військову допомогу для Європи, пошук достатньої кількості військ для розгортання на східному фланзі НАТО є одним з головних викликів, вважають автори матеріалу.
Старший науковий співробітник Центру безпеки і оборони Німецької ради з міжнародних відносин Айлін Матле наголосила, що Німеччина надала 5 тисяч солдатів для бригади у Литві, проте швидко зібрати "таку кількість особового складу - завдання не з легких".
За словами експертів, набір військ розкриває ще більшу проблему, адже Бундесверу не вдається це швидко зробити через скасування в країні обов'язкової військової служби в 2011 році.