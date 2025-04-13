Німеччина хоче стати військовою країною, аби протистояти рф – Bloomberg

За словами експертів, Німеччині потрібно поспішити, аби створити надійні засоби стримування проти можливого нападу рф.

Цього тижня майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уклав коаліційну угоду, яка відкриває двері для необмежених витрат на оборону. Однак перед ним постає тепер складніше завдання - перетворити Німеччину на військову країну та зробити її настільки сильною, аби стримувати російського диктатора путіна без підтримки США.

"Ця угода означає радикальний і історичний перегляд німецького підходу до оборони. Вона передбачає створення постійного позабюджетного фонду і нової Ради національної безпеки. Вона також передбачає тверду відданість зобов'язанням перед НАТО, значну модернізацію кібернетичних і розвідувальних можливостей Німеччини і запровадження заходів з упорядкування закупівель і інтеграції з ЄС. Вперше з 1945 року країна взяла на себе зобов'язання створити армію, здатну захищати як національну територію, так і територію союзників", - підкреслили у матеріалі.

За словами Мерца, Німеччина знову на правильному шляху після підписання угоди. Він запевнив, що країна виконає свої зобов'язання в галузі оборони.