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Німеччина хоче створити найсильнішу армію в Європі – FT

25 липня 2025, 10:31
Німеччина хоче створити найсильнішу армію в Європі – FT
Фото: з вільного доступу
За даними джерел видання, плани німецького уряду стосуються залучення до 40 тисяч нових резервістів щороку до 2031 року.
 Німеччина планує створити найсильнішу армію в Європі за рахунок залучення добровольців, щороку збільшуючи кількість навчених резервістів.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
За інформацією FT, наприкінці серпня німецькому уряду нададуть відповідний законопроект. Він передбачає оплату у розмірі 2 тисяч євро за добровільне проходження військової підготовки, за підсумками якого людину автоматично заносять до списку резервістів.
 
Майбутні резервісти також зможуть за час навчання пройти мовні курси та отримати права водія. Початковий термін програми – півроку, але за бажанням її можна буде продовжити.
 
При цьому близько 15 тисяч резервістів хочуть залучити вже 2025 року. Бундесвер розраховує щороку збільшувати обсяг такого призову на 3-5 тисяч людей.
 
Німецькі чиновники, за даними FT, сподіваються, що значна кількість молодих людей після проходження підготовки виявлять бажання стати професійними військовослужбовцями. Таких сьогодні в Німеччині близько 182 тисяч, і в майбутньому Берлін розраховує наростити їхню кількість до 260 тисяч чоловік.
 
За даними Financial Times, для порівняння, у Франції планують найближчим часом збільшити кількість резервістів із 40 до 100 тисяч осіб.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччина

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